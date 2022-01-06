МИД России открыл горячую линию для находящихся в Казахстане граждан

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам, находящимся в Казахстане, соблюдать повышенные меры безопасности. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства.

«Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем обстановка в ряде городов остается напряженной», — сказано в сообщении.

Российских граждан просят избегать мест беспорядков, укрыться в гостиницах или домах и обеспечить себя запасами продуктов первой необходимости.

МИД России открыл горячую линию для граждан: связаться с ведомством можно по электронной почте dskc@mid.ru, также можно обратиться в call-центр по телефону +7(495) 695 45 45.