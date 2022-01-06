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Ру Тат
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Общество
6 января 2022  21:31

МИД России открыл горячую линию для находящихся в Казахстане граждан

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам, находящимся в Казахстане, соблюдать повышенные меры безопасности. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства. 

«Власти Казахстана принимают меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем обстановка в ряде городов остается напряженной», — сказано в сообщении. 

Российских граждан просят избегать мест беспорядков, укрыться в гостиницах или домах и обеспечить себя запасами продуктов первой необходимости. 

МИД России открыл горячую линию для граждан: связаться с ведомством можно по электронной почте dskc@mid.ru, также можно обратиться в call-центр по телефону +7(495) 695 45 45.

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