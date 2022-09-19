МИД России откроет сайт для оформления единых электронных виз для иностранцев

В России появится единый ресурс для оформления электронных виз гражданам 52 стран. В настоящее время ведомство модернизирует информационные системы консульств и сайт МИД, посвященный оформлению этих документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак», — говорится в сообщении.

В МИД рассчитывают, что работу удастся завершить к концу этого года. Затем предложения по запуску системы будут переданы руководству страны. Кроме того, будет составлен перечень из 92 пунктов пропуска, через которые иностранцы смогут въезжать в Россию по этим документам.