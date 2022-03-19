МИД России оценил идею об отправке «миротворческой миссии НАТО» на Украину

Идея Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину может быть нацелена на взятие под контроль западной части страны, а также закрепление на ней. В России надеются, что это не более чем демагогия. Об этом, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Премьер-министр Польши Моравецкий выдвигает идею, которую они на днях собираются обсуждать, — направить на Украину миротворческие силы НАТО, — приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА Новости. — Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период».

В заключение он подчеркнул, что НАТО следует быть более разумным и реалистичным в своих планах.