МИД России объявил о высылке восьми греческих дипломатов

Восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата — им необходимо покинуть территорию страны в течение восьми дней. Об этом российский МИД уведомил посла Греции в Москве Екатерини Насику, сообщает внешнеполитическое ведомство в своем телеграм-канале.

Насику вызвали в Министерство иностранных дел России, где был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом властей Греции в отношении РФ. Речь идет в том числе о поставках вооружений и военной техники киевскому режиму и объявлении персонами нон грата группы российских дипломатов в Греции.

«Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах», — сказано в публикации МИД РФ.