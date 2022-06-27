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Политика
27 июня 2022  19:18

МИД России объявил о высылке восьми греческих дипломатов

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Восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата — им необходимо покинуть территорию страны в течение восьми дней. Об этом российский МИД уведомил посла Греции в Москве Екатерини Насику, сообщает внешнеполитическое ведомство в своем телеграм-канале. 

Насику вызвали в Министерство иностранных дел России, где был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом властей Греции в отношении РФ. Речь идет в том числе о поставках вооружений и военной техники киевскому режиму и объявлении персонами нон грата группы российских дипломатов в Греции.

«Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах», — сказано в публикации МИД РФ.

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