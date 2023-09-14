Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства США
Два сотрудника американского посольства объявлены persona non grata и должны покинуть Россию в течение семи дней. Об этом в Министерстве иностранных дел РФ объявили главе дипмиссии США в Москве Линн Трейси.
Послу был сделан жесткий демарш относительно действий первого и второго секретарей посольства, уличенных в сотрудничестве с гражданином РФ, которому передавались задания, нацеленные на подрыв национальной безопасности России.
«Послу США заявлено, что Дж.Силлин и Д.Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе persona non grata», — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что любая противоправная деятельность американских дипломатов, в частности попытки вмешательства в дела России, будет решительно пресекаться.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»