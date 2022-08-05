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Политика
5 августа 2022  13:34

МИД России объявил о высылке 14 болгарских дипломатов

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МИД России объявил о высылке 14 болгарских дипломатов. Решение станет ответом на признание Софией 70 сотрудников российских загранучреждений персонами нон грата и ограничение персонала дипмиссий, говорится на сайте министерства.

Помимо этого, временно перестало работать Генконсульство в Русе.

В МИД напомнили, что решения Болгарии не были ничем мотивированы и наносят существенный вред российско-болгарским отношениям, «ущемляя права соотечественников». 

Ответственность за последствия в российском министерстве возложили на Правительство Болгарии во главе с Кирилом Петковым.

Многие страны ужесточили санкции против России, в том числе касающиеся ее дипломатов и представительств, после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

#высылка дипломатов #болгария #мид рф
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