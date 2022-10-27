МИД России обвинил США в использовании коммерческих спутников в конфликте на Украине

Американские коммерческие спутники могут стать законными целями для удара ВС России при их использовании в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в среду на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», – сказал во время своего выступления Воронцов.

Он подчеркнул, что из-за этих действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности и социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.