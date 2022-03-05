МИД России: «Неопознанный борт» направляется в США, чтобы забрать российских дипломатов

Самолет, который вылетел сегодня из Санкт-Петербурга в Соединенные Штаты, направляется туда не для переговоров, а чтобы забрать российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило persona non grata», — рассказала она.

Она отметила, что бойцы информационного фронта уже назвали это «бегством русских» и «попыткой Москвы войти в контакт с американцами».