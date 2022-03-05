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Политика
5 марта 2022  16:13

МИД России: «Неопознанный борт» направляется в США, чтобы забрать российских дипломатов

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Самолет, который вылетел сегодня из Санкт-Петербурга в Соединенные Штаты, направляется туда не для переговоров, а чтобы забрать российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. 

«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило persona non grata», — рассказала она. 

Она отметила, что бойцы информационного фронта уже назвали это «бегством русских» и «попыткой Москвы войти в контакт с американцами».

#мария захарова
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