МИД России: НАТО попытается расшириться под предлогом «войны на Украине»

Используя конфликт на Украине, НАТО предпримет попытки дальнейшего расширения. В том числе это может затронуть Грузию, Боснию и Герцеговину, со ссылкой на МИД России сообщает РИА Новости.

НАТО заявляет, что «война на Украине» может перекинуться на соседние страны, поэтому он желает «оказать содействие» им.

«Очевидно, что НАТО будет использовать предлог „войны на Украине“ для затягивания все новых и новых стран в свои ряды. Работа альянса по расширению сферы своего влияния продолжается», — подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Специальная военная операция по защите Донбасса была развернута 24 февраля, после того как главы народных республик обратились к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении украинской агрессии.