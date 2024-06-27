МИД России допускает возможность понижения дипотношений со странами Запада

Россия рассматривает возможность понижения дипломатических отношений с западными странами в ответ на действия, направленные против нее. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается. Решения такого рода у нас принимаются на самом высоком уровне», — заметил замминистра.

По его словам, пока подобных мер не принималось, несмотря на «острейшую фазу» в отношениях Москвы и Запада. Дипломатические связи являются каналами общения, которыми не стоит пренебрегать.

«У нас были случаи, когда послы отзывались для консультаций, и это тоже общепринятая практика», — обратил внимание Рябков.

Однако исходя из ситуации, добавил он, РФ «не исключает никаких вариантов в будущем». Все будет зависеть от дальнейших действий со стороны западных политиков.