МИД России: Авантюры НАТО могут расширить рамки украинского кризиса

Действия НАТО могут привести к тому, что украинский кризис выйдет за географические рамки. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран – членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — уверен дипломат.

Примером таких действий могут послужить заявления Президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего возможность отправки войск на Украину. Это говорит о готовности Запада к эскалации конфликта, несмотря на то что он терпит «стратегическое поражение на земле».

Грушко отметил, что на любую угрозу для России со стороны НАТО будет дан ответ.