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МИД России: Авантюры НАТО могут расширить рамки украинского кризиса
Действия НАТО могут привести к тому, что украинский кризис выйдет за географические рамки. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран – членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — уверен дипломат.
Примером таких действий могут послужить заявления Президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего возможность отправки войск на Украину. Это говорит о готовности Запада к эскалации конфликта, несмотря на то что он терпит «стратегическое поражение на земле».
Грушко отметил, что на любую угрозу для России со стороны НАТО будет дан ответ.
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