МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной, но без предварительных условий

Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий и с учетом озвученных ранее ее руководством целей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда» (фрагмент опубликован в Telegram-канале «Звезды»).

«<…> классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что <…> к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — поделился замминистра своим видением перспектив переговорного процесса.

При этом Вершинин уверен, что решение о ведении переговоров с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.

«Во-первых, они (переговоры — прим. Т-и) уже были <…>. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной, но вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в Брюсселе. Поэтому обращаться надо туда», — прокомментировал он понимание ситуации властями РФ.