МИД РФ: Запад пытается разделить русских и украинцев по признаку религии

Киевские власти и Запад пытаются разделить российский и украинский народы по признаку религии. Этот процесс уже приобрел разрушительную силу и может привести к масштабному внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

«Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата», — подчеркнул спецпредставитель МИД в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели Киев не гнушается преследований, запугиваний за посещение церквей, а также навязывания новых религиозных обрядов. Дипломат добавил, что это «может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной истории Европы».