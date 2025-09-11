news_header_top
Политика 11 сентября 2025 20:57

МИД РФ: Закрытие границы с Белоруссией ударит по партнерам Польши и ее бизнесу

Россия призвала Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией и предупредила о его негативных последствиях. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она напомнила, что польские власти объявили о закрытии с полуночи 12 сентября всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией – как автомобильных, так и железнодорожных.

Захарова подчеркнула, что такие действия нанесут серьезный ущерб международным партнерам Варшавы, которые используют польско-белорусскую границу для товарного обмена. По ее словам, в результате политических решений польского руководства пострадают не только иностранные предприниматели, но и национальный бизнес.

В МИД России заявили, что польские власти своими шагами лишь стремятся оправдать курс на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы.

#Белоруссия #польша #Мария Захарова #мид рф
