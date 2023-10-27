МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за попытки сорвать чествование памяти советских воинов

Посол Норвегии Роберт Квиле сегодня был вызван в МИД России. Причиной послужили попытки властей королевства сорвать чествование памяти советских воинов, погибших в Северной Норвегии в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении министерства.

Напомним, что на церемонии 25 октября мэр норвежского Киркенеса убрал с мемориала советским воинам-освободителям венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным. Кроме того, присутствие российских официальных лиц признавалось нежелательным на этом мероприятии.

«Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российский МИД возмутило «выпячивание заслуг» отдельных народов СССР в освобождении Северной Норвегии. Так, на предстоящую 80-ю годовщину пригласили Президента Украины Владимира Зеленского, однако представителей России приглашать не планируют.