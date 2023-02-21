МИД РФ выразил протест послу США из-за действий Штатов на Украине

Сегодня посла Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел России, где ей был сделан демарш в связи с продолжающейся вовлеченностью американской стороны в боевые действия на стороне Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В <…> ноте протеста подчеркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Поставляемые украинской стороне вооружения и обслуживающий их персонал в ноте были названы законными целями. Послу также заявили «о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям».

Для деэскалации ситуации МИД РФ предложил американской стороне «предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности».

Отдельно было упомянуто, что власти США должны дать объяснения по поводу взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и не мешать проведению «объективного расследования для установления виновных».