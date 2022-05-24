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Ру Тат
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Политика
24 мая 2022  18:39

МИД РФ ввел санкции против 154 членов британской Палаты лордов

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Россия ввела персональные ограничения против 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании, запретив им въезд в РФ. Это решение было принято в ответ на включение в санкционный список Соединенного Королевства почти всех членов Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики», — отмечается в заявлении ведомства.

В сообщении МИД также утверждается, что включенные в санкционный перечень пэры пользуются своим положением для нагнетания антироссийских настроений в Британии и способствуют «русофобскому» политическому курсу.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел заверили, что работа по расширению российского «стоп-листа» обязательно продолжится.  

Страны Запада начали ужесточать санкции против РФ после начала специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.

 

#ответные санкции россии #антироссийские санкции #мид рф
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