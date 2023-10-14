Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД РФ: Умер Чрезвычайный и Полномочный посол Николай Кобринец
На 62-м году жизни скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол Николай Кобринец. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Смерть дипломата наступила еще 12 октября, ее причины внешнеполитическое ведомство официально раскрывать не стало, хотя и упомянуло ее скоропостижный характер.
При этом турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в полиции рассказал, что дипломата нашли мертвым в его гостиничном номере в Стамбуле, куда он прибыл для участия во встрече послов.
По версии канала, около 14.00 12-го числа Кобринец отправился в гостиничный номер и больше из него не выходил, а 13-го не появился на запланированной встрече, после чего его и начали искать.
Согласно предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ, отмечает турецкий телеканал.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»