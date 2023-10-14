МИД РФ: Умер Чрезвычайный и Полномочный посол Николай Кобринец

Николай Кобринец

Фото: пресс-служба МИД России

На 62-м году жизни скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол Николай Кобринец. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Смерть дипломата наступила еще 12 октября, ее причины внешнеполитическое ведомство официально раскрывать не стало, хотя и упомянуло ее скоропостижный характер.

При этом турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в полиции рассказал, что дипломата нашли мертвым в его гостиничном номере в Стамбуле, куда он прибыл для участия во встрече послов.

По версии канала, около 14.00 12-го числа Кобринец отправился в гостиничный номер и больше из него не выходил, а 13-го не появился на запланированной встрече, после чего его и начали искать.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти российского дипломата стал сердечный приступ, отмечает турецкий телеканал.

Николай Сергеевич Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве, окончил МГИМО. В 2006–2011 годах — заместитель постпреда РФ при Европейском Союзе, в 2011-2012 годах — заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С 2012 по 2019 год занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства РФ, после чего возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества МИД.