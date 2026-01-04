news_header_top
Политика 4 января 2026 16:33

МИД: РФ требует решить вопросы биологической деятельности США на Украине

Россия настаивает на решении вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

По его словам, Москва до настоящего времени не получила адекватной реакции со стороны Вашингтона и Киева, несмотря на то, что данная проблема сохраняет актуальность и требует конкретных шагов по ее урегулированию.

«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим КБТО и глобальную биобезопасность», – подчеркнул он.

Ранее, в октябре, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявлял, что специалисты продолжают фиксировать наличие на Украине разветвленной сети лабораторий, которые предназначены для массового производства токсичных химикатов.

