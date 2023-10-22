МИД РФ: С начала года из российского гражданства вышли 4,4 тыс. человек

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С начала текущего, 2023 года перестать быть гражданами России захотели около 4,4 тыс. человек. Об этом рассказал директор Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов в интервью РИА Новости.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек, что сопоставимо с данными прошлого года (по итогам 2022 года – 4,3 тыс. человек)», — заявил дипломат.

Вместе с тем стоит отметить, что приведенные цифры свидетельствуют о медленном увеличении числа желающих отказаться от российского гражданства.

Параллельно за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом оказались приняты 15,1 тыс. человек (в основном дети, рожденные в смешанных браках). Также российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению у 12,5 тыс. детей, заметил Климов.

Таким образом, эти показатели демонстрируют уменьшение числа желающих сохранить для своих детей такую связь с родиной предков, как гражданство. В 2022-м они равнялись 23,5 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно.