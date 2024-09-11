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МИД РФ: Ряд лидеров арабских стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Некоторые лидеры арабских стран уже подтвердили, что планируют приехать на саммит БРИКС в Казани. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Есть, конечно, подтверждения, — приводит его слова ТАСС. — Подтверждения от целого ряда, в том числе лидеров арабских стран. Это члены БРИКС и „БРИКС аутрич“».
По мнению заместителя министра, предстоящее событие будет очень важным для объединения.
Напомним, что саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. В эти дни в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.
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