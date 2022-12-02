МИД РФ: Россия прорабатывает введение безвизового режима с большим количеством стран

Россия ведет активную работу по взаимной отмене виз с рядом стран. Планируется заключить «огромное количество соглашений», заявил пресс-секретарь, замглавы российского МИД Евгений Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас очень много стран, с которыми прорабатываются безвизовые соглашения. Когда мы подпишем, мы объявим», — сказал дипломат.

В начале ноября Президент РФ Владимир Путин дал поручение Кабмину совместно с другими профильными ведомствами подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают Россию в туристических, деловых и образовательных целях.