МИД РФ: Россия и Украина должны вести прямые переговоры без посредников

В случае возобновления российско-украинских переговоров, вести их стороны должны напрямую без каких-либо посредников, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его мнению, это был бы лучший вариант проведения переговоров, так как западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход обсуждения, действуя в своих интересах.

В прошлом году Россия и Украина вели прямые переговоры, напомнил дипломат. «До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», – сказал он в интервью ТАСС.

Напомним, последний очный этап переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. По его итогам российская делегация передала украинской документ с конкретными шагами по урегулированию конфликта, однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел его. Позднее Киев вышел из переговоров, а в октябре прошлого года Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.