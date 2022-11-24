МИД РФ решил не принимать скоропалительных мер из-за реакции Польши на ракетный инцидент

Россия не планирует принимать скоропалительных мер из-за реакции Польши на ракетный инцидент, однако это будет учитываться в дальнейшем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве напомнили, что 15 ноября польский МИД направил ноту, в которой запросил разъяснения в связи с падением ракет в Пшеводуве. Минобороны РФ предоставило исчерпывающие данные о непричастности к этому российских Вооруженных сил.

«В итоге польские официальные власти также вынуждены были признать, что это „не было нападением России на территорию Польши“», — напомнили в МИД.

16 ноября министерство вызвало временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, которому «был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу». Во внешнеполитическом ведомстве резюмировали, что «каких-либо скоропалительных мер в данном контексте» принимать не планируется, но данные действия будут учитываться «в общем контексте наших отношений с Польшей».

Вечером 15 ноября на территорию Польши упала ракета. Инцидент произошел неподалеку от границы с Украиной, погибли два человека. При этом сразу МИД республики заявил, что снаряды — российского производства, однако через день Президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине. Госдеп заявил, что администрация страны полностью уверена в точности выводов властей Польши.