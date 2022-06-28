МИД РФ рекомендует россиянам отказаться от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Эстонию, сославшись на недружественную позицию властей этой прибалтийской страны. Об этом сказано на официальном сайте министерства.

«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — утверждается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили также, что с 10 июля ряд товаров из РФ запретят ввозить в Эстонию. Также власти страны ввели запрет на вывоз в Россию некоторых изделий и наличных валютных банкнот. Помимо денежного штрафа наказанием за подобные нарушения может стать лишение свободы на срок до трех (если попытку вывоза совершало одно лицо) и пяти лет (если речь идет о группе лиц).

Ужесточение санкций против России началось после начала специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.