МИД РФ разрешил поездки в Израиль, но предупредил об опасных зонах

Министерство иностранных дел России сняло рекомендации, ограничивавшие поездки граждан РФ в Израиль. Как сообщил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД Алексей Климов, решение принято на фоне относительной стабилизации обстановки в ближневосточном регионе.

Дипломат отметил, что препятствий для посещения Израиля сейчас нет. Однако он подчеркнул, что россиянам, находящимся в стране, следует воздерживаться от поездок в районы, граничащие с Сирией и Ливаном, а также вблизи сектора Газа.