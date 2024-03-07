МИД РФ про конфискацию Литвой авто: «Россия ответит…Это грабеж на госуровне»

Если Литва начнет конфисковать машины с российскими регистрационными номерами, то из России сразу последует ответ. Об этом сообщили в МИД РФ.

Напомним, ранее власти Литвы определили, что 11 марта – это крайний срок для вывоза или перерегистрации транспорта в нашей стране.

В министерстве подчеркнули, что посольство РФ в Вильнюсе в сентябре 2023 года информировало граждан России, живущих в Литве, об опасности такого развития событий. В ведомстве призвали россиян до 11 марта минимизировать риски в отношении своей собственности, пишет РИА «Новости».

При этом в МИД России заверили, что если «литовцы» начнут конфисковать машины, то Россия обязательно ответит на подобные действия. В ведомстве подчеркнули, что подобные «меры» со стороны Литвы – это грубейший акт грабежа на государственном уровне.