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МИД РФ про конфискацию Литвой авто: «Россия ответит…Это грабеж на госуровне»
Если Литва начнет конфисковать машины с российскими регистрационными номерами, то из России сразу последует ответ. Об этом сообщили в МИД РФ.
Напомним, ранее власти Литвы определили, что 11 марта – это крайний срок для вывоза или перерегистрации транспорта в нашей стране.
В министерстве подчеркнули, что посольство РФ в Вильнюсе в сентябре 2023 года информировало граждан России, живущих в Литве, об опасности такого развития событий. В ведомстве призвали россиян до 11 марта минимизировать риски в отношении своей собственности, пишет РИА «Новости».
При этом в МИД России заверили, что если «литовцы» начнут конфисковать машины, то Россия обязательно ответит на подобные действия. В ведомстве подчеркнули, что подобные «меры» со стороны Литвы – это грубейший акт грабежа на государственном уровне.
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