МИД РФ призвал провести беспристрастное расследование «ракетного инцидента» в Польше

В странах НАТО и СМИ тиражируются «абсолютно ложные, голословные утверждения» о причастности России к инциденту с падением двух ракет в приграничной польской деревне, заявил МИД РФ. В министерстве подчеркнули невиновность российской стороны и призвали провести расследование.

«Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию», – говорится в заявлении дипведомства.

Новую волну бездоказательных обвинений спровоцировали «консультации» западных структур, что свидетельствует о системной основе антироссийской кампании вокруг Украины, добавили в МИД РФ.

«При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим [Президента Украины Владимира] Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, накануне вечером в приграничной с Украиной польской деревне упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В зарубежных СМИ эти ракеты назвали российскими, однако Минобороны РФ эти обвинения отвергло, подчеркнув, что российские военные не вели обстрелов польско-украинской границы. Позже американский лидер Джо Байден сообщил партнерам в НАТО и G7 о том, что инцидент произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны.