МИД РФ предупредило о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

В соцсетях публикуют фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом предупредили в МИД РФ.

По данным министерства, авторы фейкового ролика с помощью нейросети наложили абсолютно ложный текст, не соответствующий настоящему интервью. При этом они использовали подлинный видеоряд с интервью Лаврова для документального фильма.

Судя по представленному в МИД РФ фейковому отрывку, Лавров якобы говорит следующие слова:

«Безусловно, политика – дело грязное…. Абсолютно понятно и громко мы тогда заявляли, что у нас нет никаких проблем с присоединением стран к европейскому союзу в отличии от расширения североатлантического альянса. Но за последние несколько лет за долго до начала специальной военной операции Евросоюз стал другим».

Отметим, что настоящее интервью Лаврова доступно на сайте министерства иностранных дел России.