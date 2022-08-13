Власти США должны заставить украинского Президента Владимира Зеленского возобновить переговоры с Москвой. В противном случае отказ от поиска компромисса чреват последствиями для Вашингтона, считает директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

При этом он добавил, что Вашингтон не слышит доводы Москвы, а к ним «стоило бы прислушаться». В частности, он напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова, который заявил, что накачивание Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве», затягивая конфликт.

Напомним, Киев вышел из переговоров с Москвой уже после того, как были достигнуты предварительные договоренности на этапе встречи делегаций двух стран в Стамбуле. При этом российская сторона передала украинской документ со своими условиями урегулирования конфликта, что подтверждали представители киевской администрации. Несмотря на это, позднее Зеленский заявил, что якобы не видел никаких документов и уверен, что их никто не передавал. К переговорам он пообещал вернуться только после того, как российские военные покинут территорию Украины.

Военную спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.