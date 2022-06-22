МИД РФ: Предотвращение ядерного конфликта — главный приоритет для России

На фоне сложившейся геополитической обстановки для России является главным приоритетом предотвращение ядерного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, сегодня важно поддержание диалога между странами, передает РИА «Новости».

«С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — сказал Рябков.

Сегодня особую важность приобретает работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения, добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас «весьма существенны» и призвал не недооценивать такую опасность.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.