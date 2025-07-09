МИД РФ: поставки США оружия Украине повышают риск неконтролируемой эскалации

Поставки западного оружия Украине лишь усугубляют ситуацию и мешают мирному разрешению конфликта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на брифинге в среду, Захарова подчеркнула, что такая поддержка со стороны США ведет к продолжению боевых действий и повышает риск неконтролируемой эскалации конфликта.

«Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев. А также повышают риск неконтролируемой эскалации самого конфликта, распространения неконтролируемого вооружения и попадания его в руки, в том числе и международных террористов, и в целом не способствуют поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине», — заявила представитель ведомства.