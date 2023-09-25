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МИД РФ ответил протестом на выдворение представителей РПЦ из Болгарии
В российское Министерство иностранных дел был вызван Атанас Крыстин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария. Ему выразили официальный протест против высылки священнослужителей РПЦ из европейской страны, передает ТАСС.
В сообщении МИДа подчеркивается, что выдворение происходило «под надуманным предлогом», а также «в кощунственной и оскорбительной манере».
Кроме того, Министерство анонсировало неприятные последствия инцидента для Болгарии. Однако отмечается, что подорвать многовековую дружбу и духовные связи между народами двух стран подобными провокациями не удастся.
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