МИД РФ ответил на претензии Пашиняна к российским миротворцам в Карабахе

Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки «на земле» в Нагорном Карабахе, заявил МИД РФ. В дипведомстве подчеркнули, что в России озабочены эскалацией напряженности на линии соприкосновения, которые привели к жертвам.

«Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны», – говорится в заявлении российского МИДа, добавив, что Россия по этому вопросу сотрудничает с азербайджанскими и армянскими коллегами.

Стороны конфликта ведомство призвало соблюдать режим прекращения огня и урегулировать конфликт «политико-дипломатическими средствами».

Напомним, сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крайне сложной и заявил, что происходящие события «вызывают вопросы» по деятельности российских миротворцев. Он подчеркнул, что ожидает от них пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе.

О том, что ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась в Минобороны сообщили накануне, когда в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня.