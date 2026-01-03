news_header_top
Происшествия 3 января 2026 13:52

МИД РФ осудил атаку США на Венесуэлу

МИД РФ изложил позицию России об атаке США на Венесуэлу. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.

В МИД РФ назвали действия Америки актом вооруженной агрессии, предлоги которого являются «несостоятельными» и решительно осудили его. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Латинская Америка должна остаться зоной мира, а Венесуэла должна определять свою судьбу без вмешательства извне.

«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны», – пишут в МИД РФ.

