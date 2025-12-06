Экономика европейских стран в период с 2022 по 2025 год потеряла до €1,6 трлн из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия в последние годы подверглась беспрецедентному экономическому давлению со стороны западных стран, однако, несмотря на санкции, демонстрировала «высокую степень устойчивости и адаптируемости» и продолжила уверенный рост.

В министерстве отметили, что односторонние меры оказывают серьезный ущерб самим инициаторам. «Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до €1,6 трлн», – заявили в ведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что санкции создают препятствия на пути формирования «справедливого и равноправного полицентричного миропорядка». В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что односторонние меры стали «одним из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада», направленной на удержание доминирования и сдерживание технологического и промышленного развития других стран.

«Совместно с партнерами – ответственными членами мирового большинства – продолжим борьбу с нелегитимными односторонними принудительными мерами и другими проявлениями неоколониализма в интересах скорейшего выстраивания справедливой многополярной архитектуры, лишенной санкционного диктата и принуждения», – заявили в МИД РФ.