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Ру Тат
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4 октября 2021  12:36

МИД РФ объявило сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

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Министерство иностранных дел России приняло решение об объявлении временной поверенной в делах Северной Македонии Оливере Чаушевской-Димовской  персоной нон грата, передает РИА Новости.

По словам ведомства, это симметричный ответ на высылку Скопье российского дипломата из страны в августе.

За год македонская сторона лишила аккредитации двух российских дипломатов.

В мае из Северной Македонии также был выслан один из дипломатических сотрудников РФ, но тогда ответа со стороны России не последовало.

#мид рф #российское посольство #послы #северная македония
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