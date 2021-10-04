МИД РФ объявило сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

Министерство иностранных дел России приняло решение об объявлении временной поверенной в делах Северной Македонии Оливере Чаушевской-Димовской персоной нон грата, передает РИА Новости.

По словам ведомства, это симметричный ответ на высылку Скопье российского дипломата из страны в августе.

За год македонская сторона лишила аккредитации двух российских дипломатов.

В мае из Северной Македонии также был выслан один из дипломатических сотрудников РФ, но тогда ответа со стороны России не последовало.