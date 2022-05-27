МИД России объявил пять послов Хорватии персонами нон грата

Пять послов Хорватии были объявлены персонами нон грата. Об ответной мере на действия недружественного государства сообщается в заявлении МИД России.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства [послу Хорватии] Томиславу Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата», — сказано в тексте распространненного сообщения.

В ведомстве отметили, что главе диппредставительства страны был выражен протест в связи с необоснованными попытками хорватских властей возложить на Россию вину за преступления на Украине и поддержку киевского режима.

В апреле МИД Хорватии принял решение сократить количество российских послов в Загребе. После этого 24 сотрудника российского представительства были высланы из страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это действие антироссийской акцией и добавила, что ответственность за последствия этого решения «лежит на хорватской стороне».