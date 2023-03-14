МИД России обсудил с послом Дании новость о найденной у «Северного потока» части бомбы

Во время обсуждения сведений о том, что недалеко от места диверсии на «Северные потоки» обнаружена часть бомбы, посол Дании в России Якоб Хеннингсен ограничился лишь общими словами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Недавно появилась информация, что, когда компания «Нордстрим АГ» с разрешения датских властей обследовала одну из ниток трубопровода в исключительной экономической зоне Дании, в 30 км от места взрыва был найден «предмет», который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства, напомнила Захарова.

«На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта, — рассказала дипломат. — Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом „аспектов безопасности и экономики“, фактически ограничившись общими словами».

По ее словам, «находка» ещё раз подчеркивает необходимость срочного принятия Совбезом ООН резолюции об учреждении генсекретарем комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии.

«Уход стран „коллективного Запада“ от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», — резюмировала Захарова.