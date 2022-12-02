МИД РФ о создании спецтрибунала: Над Россией такого междусобойчика юрисдикции не будет

Россия возмущена заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно планов создания некоего «специального трибунала по преступлениям агрессии России», заявил МИД РФ. Ведомство потребовало от французских дипломатов не делить людей на «своих» и «не своих», а также призвало Францию создать трибунал для расследования собственных преступлений в ходе колониальных войн.

«В дополнение к попыткам привлечь Международный уголовный суд страны Запада решили продвигать идею о создании очередной откровенно политизированной «судебной» инстанции, по сути, не имеющей ничего общего с правосудием», – говорится в заявлении дипведомства.

Нужно выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, подчеркнул МИД РФ. «Над Россией у такого междусобойчика юрисдикции никогда не будет. Рекомендуем Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света», – заявили в дипведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что совместно с европейскими и украинскими партнерами Франция приступила к созданию специального трибунала в отношении России. Предполагается, что трибунал будет заниматься расследованием действий российской стороны на Украине.