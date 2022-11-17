МИД РФ: Неизвестные дважды попытались напасть на посольство России в Польше

Обе попытки нападения на посольство РФ произошли в ночь с 11 на 12 ноября в Варшаве. Неизвестные бросили через ограду посольства фаеры и бутылки с горючим веществом, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Как добавили в МИД, местная полиция лишь пассивно наблюдала за всем происходящим и не пыталась задержать нападавших.

В Министерстве призвали компетентные органы Польши провести расследование случившегося и обеспечить российских дипломатов безопасностью.