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Происшествия
17 ноября 2022  16:13
Павел Климчак

МИД РФ: Неизвестные дважды попытались напасть на посольство России в Польше

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Обе попытки нападения на посольство РФ произошли в ночь с 11 на 12 ноября в Варшаве. Неизвестные бросили через ограду посольства фаеры и бутылки с горючим веществом, сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Как добавили в МИД, местная полиция лишь пассивно наблюдала за всем происходящим и не пыталась задержать нападавших.

В Министерстве призвали компетентные органы Польши провести расследование случившегося и обеспечить российских дипломатов безопасностью.

#польша #дипломаты #нападение
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