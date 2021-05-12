МИД РФ назвал страны, откуда было совершено большинство кибератак на Россию

Большинство из направленных на Россию в 2020 году кибератак были проведены с IP-адресов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«<…> по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — рассказал дипломат в интервью агентству РИА Новости.

Замглавы МИД уточнил, что кибернападения были нацелены на учреждения, связанные с разработками вакцин, объекты государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Ранее Президент России Владимир Путин отнес к угрозам в сфере международной информационной безопасности ограничение доступа к передовым технологиям и кибератаки. Соответствующие положения содержатся в утвержденных им Основах госполитики РФ в этой области.