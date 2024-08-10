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В МИД РФ назвали подделкой видео с Захаровой насчет Запорожской АЭС
В МИД РФ предупредили россиян о дипфейке, который активно используют украинские спецслужбы при содействии западных кураторов. С помощью видеокадров с участием представителя министерства Марии Захаровой Запад и Украина распространяют ложную информацию о ситуации в приграничных регионах нашей страны.
«Обратили внимание на очередную грубую подделку: в сеть Интернет была вброшена видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы заявляет о том, что «российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона». Это «обращение» – дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля 2024 года», - говорится в сообщении.
Также граждан заверили, что Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в её телеграм-канале и на официальных ресурсах министерства.
«Актуальную информацию о реальном положении дел на российском ядерном объекте – Курской АЭС – можно найти в официальной ноте Постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене в адрес Секретариата МАГАТЭ от 9 августа 2024 года», - добавили в МИД РФ.
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