Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, выступившего с критикой выступления российского МИД Сергея Лаврова, звучат лицемерно, особенно на фоне его собственных расистских высказываний. Комментарий появился на сайте Министерства иностранных дел России.

Напомним, что ранее Лавров, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году, сравнил действия США, которые ведут войну с РФ руками Украины, с действиями Адольфа Гитлера в отношении «еврейского вопроса». Позже Боррель назвал это заявление «совершенно неуместным».

Как отметили в МИД, эти слова Борреля «звучат лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на „цветущий сад“, в котором проживает „миллиард граждан ЕС и США“, и наступающие на него „джунгли“, а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима».

Кроме того, добавили в ведомстве, ЕС обучает украинских боевиков, передает Киеву оружие и закрывает глаза на продолжающиеся с 2014 года обстрелы мирных городов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, из-за которых гибнут гражданские лица, в том числе дети.

«Есовцы заявляют об отсутствии параллелей, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и ту самую символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в наши земли», — подчеркивается в сообщении.