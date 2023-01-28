МИД РФ: НАТО моделирует киберудары по Калининграду и Москве

НАТО проводит учения, в ходе которых отрабатывает киберудары по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он обвинил западные страны в том, что они целенаправленно набирают специалистов для проведения кибератак на Россию.

«На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы», – сказал дипломат.

Вашингтон, по его словам, «вербует хакеров-наемников, тренирует так называемую украинскую IT-армию», а также использует возможности союзников и частных компаний. Британия, отметил Сыромолотов, также направляет «свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию».

«Прискорбно, конечно, наблюдать за подобным спектаклем, призванным по задумке его режиссеров оправдать готовящуюся диверсию», – констатировал Сыромолотов, добавив, что Москва готова к «массированным» киберударам.