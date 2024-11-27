МИД РФ: Москва намерена развивать взаимодействие с Афганистаном

Москва намерена развивать взаимодействие с Афганистаном по вопросам взаимного интереса. Без снятия с находящейся у власти в Кабуле организации «Талибан»* (запрещена на территории РФ) статуса террористической сделать это невозможно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия, как и другие ведущие мировые державы, намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачу противодействия исходящим с афганской территории терроризму, наркотрафику, очевидно, что без снятия с движения талибов* статуса террористической организации делать это невозможно», – сказала Захарова на брифинге.

«Талибан» – организация, де-факто находящаяся у власти в Афганистане с 2021 года. Представители движения правили республикой с 1996 по 2001 год, но утратили власть после ввода в страну американских войск. В 2021 году США вывели свои вооруженные силы из Афганистана, после чего «Талибан» вновь захватил власть в стране.

В настоящее время «Талибан» признан в РФ террористической организацией. Накануне в Госдуму внесли законопроект, прописывающий механизм исключения организаций, в том числе иностранных и международных, из списка террористических.