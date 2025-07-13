МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование украинского кризиса

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили широкий круг международных и двусторонних вопросов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Пекине.

Стороны уделили внимание отношениям с США и обменялись мнениями по поводу урегулирования украинского конфликта.

«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, главы МИД также выразили удовлетворение текущей динамикой российско-китайского взаимодействия и подробно обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на майском саммите в Москве.

«Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую», — отметили в МИД РФ.

Министры обсудили вопросы взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

«Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств - членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс". Подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, Группе двадцати и АТЭС», — сообщили в российском МИД.

Кроме того, Лавров и Ван И подтвердили взаимную поддержку по ключевым вопросам, связанным с государственным суверенитетом и территориальной целостностью.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии», — заключили в министерстве.

Визит Сергея Лаврова в Пекин приурочен к заседанию Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.