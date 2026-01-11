Киевский режим, терпящий провалы на поле боя, вымещает злобу на мирных жителях российских регионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

10 января массированной атаке 33 дронов самолетного типа подверглись Курская, Брянская и Белгородская области, при этом основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Захарова подчеркнула, что подобные действия носят умышленный характер и направлены против гражданского населения.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Москва также рассчитывает на реакцию международных структур. Захарова выразила надежду, что они дадут беспристрастную оценку произошедшему и действиям украинских неонацистов.

«Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний», – заявила она.