МИД РФ: киевский режим бьется в агонии на фоне провалов на поле боя
Киевский режим, терпящий провалы на поле боя, вымещает злобу на мирных жителях российских регионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
10 января массированной атаке 33 дронов самолетного типа подверглись Курская, Брянская и Белгородская области, при этом основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Захарова подчеркнула, что подобные действия носят умышленный характер и направлены против гражданского населения.
«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
Москва также рассчитывает на реакцию международных структур. Захарова выразила надежду, что они дадут беспристрастную оценку произошедшему и действиям украинских неонацистов.
«Молчание в ответ на разнузданное варварство киевского режима делает их пособниками его кровавых деяний», – заявила она.