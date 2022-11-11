МИД РФ: Киев должен быть открыт к переговорам и без предварительных условий

Россия была и остается готовой к переговорам, при этом без предварительных условий. Такой же позиции должна придерживаться и Украина, уверен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что Киев сам прервал диалог с Москвой по команде западных кураторов. Прекратилась и работа над документом, который разрабатывался в тот период. «Что дальше — зависит не от нас», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков полагает, что Украина может вернуться к диалогу, если получит «приказ из соответствующих столиц». «Но опять-таки — у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», — подчеркнул он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам. Однако они могут состояться лишь тогда, когда Москва возвратит ему «все: землю, права, свободу и деньги».