МИД РФ: Гарантии безопасности не обсуждаются, пока на Украине есть инструкторы НАТО

В российском МИДе назвали условия, для проведения серьезных переговоров о гарантиях безопасности. Как заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, разговора на эту тему не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны «определенные Россией реалии на земле».

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [Президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Год назад Москва пыталась договориться, «положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО, однако в ответ в России «услышали категорическое высокомерное нет», добавил Дарчиев.

«Специальная военная операция – вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях. В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет», – сказал он, напомнив слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что у западных стран и Украины не было в планах исполнять Минские соглашения.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил об увеличении числа инструкторов НАТО на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, они занимаются подготовкой военнослужащих ВСУ и становятся во главе подразделений украинской армии.